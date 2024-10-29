Pet shop yangınında kuş ve balıklar öldü, dükkan sahibi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir pet shopta meydana gelen yangında, çok sayıda kuş ve balık hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Seydili Mahallesi, Kayseri Caddesi'ndeki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sırasında, hayvanları kurtarmaya çalışan iş yeri sahibi Mehmet Can, ellerinden ve karın bölgesinden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu üzücü olay, hayvanların güvenliği ve iş yerlerinin yangın öncesi güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.