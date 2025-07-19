Petek Dinçöz'ün annesini görenler tanıyamadı! "Annesi gitmiş ablası gelmiş" yorumları yapıldı

Yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün annesi de yüz gençleştirme ameliyatı için bıçak altına yattı.

Yüz gençleştirme ameliyatı olan Dinçöz’ün annesi Esra Süay Toğuş’un son halini doktoru paylaştı.

"Sevgili Petek Dinçöz ün annesi sevgili Esra hanım fotoğraf gönderdi. ’Hayati hocam bana Samsun’da yapmış olduğunuz yüz gençleştirme ameliyatı için size müteşekkirim’ dedi. ’O kadar mutluyum ki anlatamam’ dedi. ’Yılların, yaşanmışlıkların ve yerçekiminin yüzümde oluşturduğu yorgunluğu yüzümden aldınız beni tekrar kendimle barıştırdınız size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum’ dedi. Sevgili Esra hanım öncelikle bu güzel fotoğraf ve bu güzel sözler için bende size çok teşekkür ederim dedim. Anlıyorum ki bu ameliyat sizde zaten var olan ve Türkiye’nin en güzel sanatçılarının başında olan sevgili kızınız Petek Dinçöz ün yüzünde vücut bulan güzelliği ortaya çıkarmış dedim. ’Hayati hocam kendimi artık çok beğeniyorum. Sadece sizin fark ettiğiniz gibi küçük bir filtre katkısı var ama asıl olan sizin yaptığınız o güzel operasyon’ dedi. Sevgili Esra hanım bence artık hiç filtreye ihtiyacın yok ve mümkün olan en kısa zamanda görüşürüz ve bir video çekimi yapar takipçilerimle sizin değişim sürecinizi paylaşmak isterim dedim. ’Memnuniyetle Hayati hocam’ dedi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Petek Dinçöz'ün annesinin son hali sosyal medyada gündem olurken, çok beğenildi. Esra Süay Toğuş'a; 'Peteğin annesi gitmiş ablası gelmiş', 'Aynı kişi olduğuna şaşkınım', 'Kızından güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.