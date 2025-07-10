Petekleri ayılardan korumak için bulduğu yol görenleri hayrete düşürdü

Kaynak: İHA
Petekleri ayılardan korumak için bulduğu yol görenleri hayrete düşürdü

Rize’de bir arıcının petekleri ayılardan korumak için bulduğu yöntem şoke etti. Arıcı, kovanlarını evinin çatısına koydu.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Sırt Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan Mustafa Memoğlu, kıvrak zekasını konuşturarak peteklerini ayılardan korumak için farklı bir çözüm buldu.

Memoğlu, sürekli ayıların saldırısına maruz kalan peteklerini bungalovun çatı kısmına yaptırdığı platformlara koyarak muhafaza etmeyi başardı. Sacın ayı için kaygan bir zemin oluşturmasından da faydalanan arıcı Memoğlu, böylelikle arı peteklerini saldırıdan korumuş oldu.

Arılarını ve kovanlarını ayılardan korumak için başka çaresi olmadığını söyleyen Mustafa Memoğlu, "Ayılarla birlikte yaşayacağız. Onlara zarar vermeyeceğiz. Çünkü buralar onların yaşam alanları, başka çare yok" ifadelerini kullandı.

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