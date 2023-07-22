Petkovic takımına veda ediyor

Trabzonspor'un transfer listesinde olan ve Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği forvet Bruno Petkovic ile ilgili son gelişmeyi Hırvat basını aktardı.

Petkovic takımına veda ediyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Son olarak 7’nci dış transferi Tonio Teklic’i kadrosuna katan Trabzonspor, Hırvat 10 numarayı hemen Kranj kampına gönderirken, rotayı yine Hırvatistan’a çevirdi.

Karadeniz ekibinde, şimdi son olarak yeniden santrafor konusuna döndü. Bruno Petkovic için Hırvat basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı. Bordo Mavili taraftarların da beklediği bu transfer için, Maxi Gomez konusunda da kulaklar İspanya’da!

Hırvatistan'dan yayın yapan ciddi haber portallarından ‘’Sportske.net’’in haberine göre; bu transferin kesin bittiğini duyuruldu.

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Petkovic'in, kendi takımından 1.2 Milyon Euro gibi yüksek bir, yıllık ücret istediği ancak bunun haklı olarak kabul edilmediği yazıldı.

Söz konusu haberde, Petkovic'in Hajduk Split karşısında son derbi maçına çıktığı ve vedalaşma zamanının geldiği yazıldı. Zagreb taraftarlarının da golcü futbolcunun ayrılık kararı nedeniyle yönetime tepkili olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, ısrarla istediği Hırvat golcü; kariyerinde 348 maça çıkmış, 85 gol ve 58 asiste imza atmıştı.

Hırvatistan A Milli Takımı’nda da, 33 maçta 9 gol kaydeden Metkovic doğumlu, 29 yaşındaki 1.93’lük kule santrforun, GNK Dinamo Zagrep kulübüyle olan sözleşmesi, 2024 yılının haziran ayında sona erecekti.

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