Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan uçakta olay çıkarmıştı! Şirket özür diledi

Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde yaşanan bir olay, gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Business Class’ta seyahat eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, fazla alkol tüketimi nedeniyle sarhoş oldu ve diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Kabin ekibi, Özcan’a daha fazla alkol servisi yapmama kararı aldı. Bunun üzerine öfkelenen Özcan, hem kabin ekibini hem de yer değiştirmek isteyen bir yolcuyu tehdit etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay sonrası Petlas bir açıklama yayımladı.

PETLAS’TAN AÇIKLAMA

Petlas, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz. Saygılarımızla"

KARA LİSTEYE ALINDI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır."

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