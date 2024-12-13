Petlas Yönetim Kurulu Üyesi uçakta olay çıkardı: Ben Türkiye'yi satın alırım

Özcan, bindiği THY uçağında, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırarak olay çıkardı.

Özcan'ın bağırdığı anlar yolculardan birinin kamerasına yansıdı.

Özcan, yurt dışına çıkmak için bindiği Türk Hava Yolları uçağında olay çıkararak ağır sözler sarf etti.

Yolculardan biri tarafından çekilen videoda Özcan'ın kabin memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben milyar dolarlık adamım lan. ben Türkiye'yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan! P..!" diye bağırdığı görüldü.