Petlas'tan yönetim kurulu üyesi Abdulkadir Özcan flaş hamle! Uçağı birbirine katmıştı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Dubai-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında yaşanan bir olayla gündeme geldi.

Business Class'ta alkol tüketen Özcan, diğer yolcuları rahatsız etti. Kabin ekibi, Özcan’a daha fazla içki servisi yapmama kararı aldı. Bunun üzerine, Özcan, yanındaki yolcunun yer değiştirme talebi nedeniyle tartışma çıkararak hem yolcuyu hem de kabin ekibini tehdit etti. Özcan’ın "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" gibi ifadeler kullandığı iddia edildi.

PETLAS'TAN YENİ HAMLE

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Bunun üzerine Petlas, önce bir özür metni yayımladı, ardından ikinci bir açıklamayla Özcan'ın görevden alındığını duyurdu. Petlas'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."