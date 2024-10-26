Petrokok yüklü tır devrildi! 1 yaralı

Kaza, 42 AJF 541 plakalı Mercedes marka tırın refüje çarpmasıyla oluştu. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen tır, Ankara istikametinde yan yatarak durabildi ve kasasındaki petrokok yola saçıldı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Ankara ve İstanbul istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, yolu kaplayan petrokok temizlenmeye başlandı. Yetkililer, tırın Konya’da bulunan bir çimento fabrikasına petrokok taşıdığını belirtti.