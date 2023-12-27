Petrol çalmak için boru hattını deldiler. Patlamada 20 ölü

Kaynak: AA
Petrol çalmak için boru hattını deldiler. Patlamada 20 ölü
Nijerya'da petrol çalmak isteyen hırsızlar petrol borusu delince patlama meydana geldi. Patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya basınındaki haberlerde, Nijerya’nın Rivers eyaletine bağlı Omoku bölgesindeki petrol şirketinin borusunun, petrol çalmak isteyen gençler tarafından delindiği aktarıldı. Olay sırasında meydana gelen patlamada, 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirterek, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da sık sık petrol hırsızlığı olayları yaşanıyor. Hükümet, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar sebebiyle bu yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

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