Petrol devi, en büyük rakibini satın almak için harekete geçti: Ortalığı karıştıran iddia

Shell, uzun yıllardır rekabet içinde bulunduğu BP’nin (British Petroleum) potansiyel satın alımını gündemine aldı. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Shell, danışmanlarıyla birlikte BP’yi devralma olasılığını daha ciddi şekilde analiz etmeye başladı.

Shell’in, rakibi BP’nin potansiyel satın alımı için danışmanlarıyla ön inceleme yürüttüğü ve hisse fiyatlarının seyri doğrultusunda harekete geçebileceği bildirildi.

Shell’in söz konusu değerlendirmeyi son haftalarda yoğunlaştırdığı belirtilirken, müzakerelerin henüz erken bir aşamada olduğu bildiriliyor. Şirketin olası bir teklif için nihai kararını, önümüzdeki dönemde BP hisselerinin seyri ve şirketin doğrudan iletişime geçip geçmemesi gibi faktörlerin belirlemesi bekleniyor.

Bloomberg’in haberine göre Shell'in bir sözcüsü, şirketin “değer yaratma hedefi doğrultusunda operasyonel performansa, disiplinden ödün vermeden büyümeye ve iş modelinin sadeleştirilmesine odaklandığını” söyledi.

BP ise haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.