Petrol fiyatları alarm veriyor! Brent petrol 65,04 dolarla haftaya başladı (19 Mayıs 2025)

Cuma günü 65,54 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,41 dolarla kapattı. Bugün saat 09.00’da, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,56 düşüşle 65,04 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili 61,63 dolardan satıldı.

Fiyat değişimlerinde, ABD Merkez Bankasının para politikası belirsizlikleri, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve küresel petrol arzının artacağına dair haberler belirleyici oluyor.

ABD-Çin tarife gerilimi geçici olarak hafiflese de, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasıyla uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının etkilerine dair belirsizlikler sürüyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bu yıl için küresel petrol arzı artış tahmini fiyatları aşağı çekti.

IEA’nın Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 67,08 dolar direnç, 60,10 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Brent petrolde son durum ne? İşte güncel fiyatlar... (16 Mayıs 2025)