Petrol fiyatlarında sert düşüş

Önceki gün 81,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, gün sonunda 78,36 dolar seviyesine yerleşti. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,96 düşüşle 77,61 dolara geriledi. Aynı anlarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,31 dolardan satışa sunuldu.

Petrol fiyatları, Şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyelere indi. Bu durumda, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini Eylül ayından itibaren aşamalı olarak azaltma kararı ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerindeki ekonomik canlılığın azalması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasa şartlarını gözden geçirmek üzere Pazar günü online olarak toplandı.

Üye ülkeler, Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintilerini Aralık 2025 sonuna, Kasım 2023'te açıklanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintileri ise bu yılın Eylül ayı sonuna kadar sürdürme kararı aldı.

Bu karar, gelecek dönemde küresel talebin artacağı beklentisiyle piyasalarda arz-talep dengesinin bozulabileceği endişesini ortaya çıkardı.

Ayrıca, dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de dün yayımlanan zayıf ekonomik veriler, petrol fiyatlarının düşüş eğilimini destekledi.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs ayında 48,7'ye düşerek piyasa tahminlerinin altında kaldı ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

ABD'de inşaat harcamaları da, Nisan ayında beklenen artışın aksine yüzde 0,1 oranında azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) verilerine göre, dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi olan Çin'de, imalat sanayisindeki ekonomik aktivite Mayıs ayında bir önceki aya göre düşüş göstererek büyüme sınırının altına indi.

Analistler, verilerin ekonomik iyileşmenin hala hassas olduğunu ve hem iç hem de dış talepte azalma olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Teknik açıdan Brent petrolde, 80,65 ile 82,93 dolar arasının direnç, 75,81 ile 73,53 dolar arasının ise destek bölgesi olarak takip edilebileceği ifade ediliyor.