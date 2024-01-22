Petrol haftaya denge arayışıyla başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Petrol haftaya denge arayışıyla başladı
Petrol fiyatları, OPEC üyesi Libya'nın en büyük sahasında üretime yeniden başlaması sonrası erken bir düşüşün ardından yatay seyre döndü.

Brent petrol 09.13’te 78.23 doları gördü.

Ham petrol ise aynı saat diliminde 72.96 dolar seviyesinde işlem gördü.

Üretimin yeniden başlaması, Kızıldeniz'de nakliyeyi kesintiye uğratmaya devam edecek gibi görünen gerilimlere ilişkin endişeleri dengeledi.

Ham petrol bu yıl yön bulmakta zorlanarak denge arayışını sürdürdü.

Art arda haftalarda yükselip düşerek piyasada volatil bir hareketlilik oluşturdu.

Bu iniş çıkış modeli, Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları da olmak üzere Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisinin, petrol piyasalarına bol miktarda arzın devam edeceği beklentilerinin dengelenmesiyle ortaya çıktı.

Geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dışında petrol üretiminde artışlar olduğunu, ancak talep büyümesinin yavaşladığını dile getirdi.

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