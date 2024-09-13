Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. 700 istasyonu var

Petrol Ofisi, İngilizlerini çok uluslu petrol devi BP Türkiye'yi devralmasına onay çıktı. Hollandalı Vitol Grubuna ait olan Petrol Ofisi, BP Türkiye ile masaya oturmuş, satın alma kararı vermişti. Görüşmelerin ardından el sıkışıldı, sıra Rekabet Kurulu'nun onayına kalmıştı.

Rekabet Kurulu'nun onay verdiğiyle ilgili açıklama Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu'ndan geldi. CEO Abbasoğlu, BP Türkiye'nin Petrol Ofisi'

Dolarda ve enflasyonda beklenen rakam değişti

nce devralınmasına Rekabet Kurulu'nun onay verdiğini açıkladı.

Rekabet Kurulu onayının, BP'nin Türkiye'deki BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited şirketini kapsadığı duyuruldu.

Anlaşma geçen kasım ayında yapıldı. Petrol Ofisi Grubu, BP Türkiye akaryakıt operasyonlarını satın almak için hisse sözleşmesi imzalamıştı. Şirket kaynakları satış tutarına ilişkin bilgi vermemişti.

PETROL OFİSİ KİMİN

Petrol Ofisi AŞ Hollanda'lı Vitol Group'a ait. Vitol 2017 yılının haziran ayından Petrol Ofisini Avusturyalı OMV AG'den satın almıştı.

Rekabet Kurulu onayının ardından açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu pazardaki güçlerinin daha da arttığını söyledi. Abbasoğlu yeni ekip arkadaşlarının kendilerine katılmalarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

112 YILDIR TÜRKİYE'DE

BP Türkiye'de 112 yıldır faaliyet gösteriyor. 1912 yılında Türkiye'ye gelen BP'nin 700'den fazla akaryakıt istasyonu bulunuyor.

Petrol Ofisinin Türkiye'deki bayı sayısının 1935 olduğu belirtilirken, bu satın almayla birlikte akaryakıt istasyon sayısının 2 bin 700'ü aşacağı kaydedildi.