Petrol piyasasında hareketlilik sürüyor

Petrol piyasaları, Çarşamba günü WTI ham petrol fiyatlarının varil başına 70 doların üzerine çıkarak son dönemdeki yükselişini sürdürmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Fiyatlardaki bu artış, OPEC+ grubunun üretim artışını ertelemeye yönelik sinyalleri ve ABD'nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarıyla ilişkilendiriliyor.

OPEC+, üretim artışı planlarını üç ay daha ertelemeyi değerlendirdiğini açıkladı. Nihai kararın Perşembe günü yapılacak toplantıda alınması beklenirken, bu adım arz fazlası endişelerini hafifletti. Öte yandan, ABD’nin İran ham petrolünü taşıdığı tespit edilen 35 kuruluş ve gemiye yaptırım uyguladığı duyuruldu. Bu gelişmeler, piyasalarda petrol arzına dair belirsizliği artırdı.

ABD STOK VERİLERİ ŞAŞIRTTI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sadece uluslararası gelişmelerle sınırlı kalmadı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, geçen hafta ABD’de ham petrol stokları 1,2 milyon varil arttı. Piyasalar 2,1 milyon varil azalma beklerken gelen bu veri, öngörülerin tersine bir tablo çizdi. Ayrıca, benzin ve distilat stoklarında da ciddi artışlar kaydedildi.

Bu durum, piyasalarda arz-talep dengesine ilişkin karmaşık bir tablo oluşturdu. Hem stoklardaki beklenmedik artış hem de İran yaptırımlarının etkileri, petrol piyasalarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini gösteriyor.

YAPTIRIMLAR VE ERTELENEN KARARLAR GÜNDEMDE

Petrol piyasalarının yönünü belirleyecek olan en önemli faktörlerden biri, OPEC+’ın vereceği karar olacak. Üretim artışının ertelenmesi durumunda fiyatların daha da yükselebileceği ifade ediliyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları da piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Özellikle, arz zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıkların fiyatlara etkisi tartışılmaya devam ediyor.