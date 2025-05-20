Petrol platformunda yangın!

Kaynak: İHA
Petrol platformunda yangın!

Angola kıyısında ABD’li enerji şirketi Chevron'a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı petrol platformunda çıkan yangında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı.

ABD’li enerji şirketi Chevron'a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı deniz üzerindeki petrol platformundaki yangında 4’ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

Cabinda Sahili’nden yaklaşık 97 kilometre açıkta bulunan çok katlı petrol platformunun bodrum katında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Platformda görevli tüm personele ulaşıldığı açıklandı.

Chevron, yangının petrol platformunun planlı bir kapatma sırasında yıllık bakımdan geçtiği bir zamanda meydana geldiğini belirterek, 1 Mayıs’tan bu yana platformda sondaj yapılmadığını ifade etti.

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