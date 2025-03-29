Petrol sondaj kule sayısı azaldı: ABD'den güncel veriler ( 29 Mart 2025)

Kaynak: AA
Petrol sondaj kule sayısı azaldı: ABD'den güncel veriler ( 29 Mart 2025)

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 484'e düştü. Brent petrolün varil fiyatı 72,76 dolara, WTI tipi ham petrolün fiyatı ise 69,36 dolara geriledi. Sektördeki düşüş dikkat çekiyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Mart haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 484 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 22 azaldı.

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Perşembe gününü 73,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,76 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 69,36 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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