Petshop dükkânına silahlı saldırı:1 ölü

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen zanlılar, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılar M.K., S.Ç., T.P. ve D.D.'yi, olay yerinden kaçtıkları araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.