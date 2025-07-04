Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat araçları geri çağrılıyor!

Düzenleme: Kaynak: Reuters
Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat araçları geri çağrılıyor!

Otomotiv devlerinin arasında yer alan Stellantis, 2017-2023 yılları arasında ürettiği bazı dizel motorlu araçlarını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın sebebi olarak, kam mili zincirinde yaşanan aşınma gösterildi. Bu sorun, araçlarda ses yapmasına ve en kötü durumda zincirin kopmasına sebep olabileceğinden dolayı geri çağırma işlemi yapılacak. Karar, Avrupa genelinde birçok aracı etkiliyor.

Stellantis, Avrupa genelinde, 1.5 BlueHDi dizel motor donanımına sahip, Peugeot, Citroen, Opel, DS ve Fiat marka araçları geri çağırma kararı aldı.

Araçlar, Ekim ayı 2017 yılı ve Ocak ayı 2023 yılında üretilmiş olup, kam mili zincirinde erken aşınma riski barındırıyor. Meydana gelen bu durum araçlarda anormal seslere yol açabileceği gibi, en kötü senaryoda zincirin kopmasına da neden olabilir. Şirket konuya ilişkin açıklamasında şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini belirtti.


Reuters’da yer alan habere göre; Fransa, bu geri çağırmadan en fazla etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 930 bin araç, bu sorundan etkileniyor. Belçika’da ise 117 bin aracın geri çağrılacağı açıklandı. Avrupa genelinde geri çağırılan araç sayısına dair net bir rakam verilmezken, geri çağırma işlemi kapsamında araçlara yazılım güncellemesi yapılacak ve gerek duyulan durumlarda motor yağı değişimi uygulanacak.

Ayrıca, geliştirilen özel bir uygulama sayesinde, motor sesi analiz edilerek zincir sorunları tespit edilebilecek. Stellantis, geri çağırma işlemleri sırasında yapılan onarım ve parça değişimlerinin belirli şartlar altında tamamen şirket tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan bakım ve teşhis işlemleri için geçerli olacak ve onarımlar 10 yıl veya 240 bin kilometreye kadar ücretsiz yapılacak.

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