11 Ekim 2025 Cumartesi
Peugeot'dan Ekimde 788.000 TL indirim kampanyası

Peugeot’dan Ekimde 788.000 TL indirim kampanyası

Peugeot Ekim ayına özel indirimlerle dolu fiyatlarını açıkladı

Peugeot'dan Ekimde 788.000 TL indirim kampanyası

İşte Peugeot Ekim ayı fiyat listesi

Peugeot E-208 100Kw Gt

Peugeot E-208 100Kw Gt
Liste fiyatı : 1.954.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.922.000 TL

Peugeot E-308 115Kw Gt

Peugeot E-308 115Kw Gt
Liste fiyatı : 2.381.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.341.000 TL

Peugeot 408 1.2 130Hp Allure

Peugeot 408 1.2 130Hp Allure
Liste fiyatı : 2.132.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.995.000 TL

Peugeot 408 1.2 130Hp Gt
Liste fiyatı : 2.765.000 TL / Kampanyalı fiyat: 2.384.000 TL

Peugeot 2008 1.2 130Hp Allure

Peugeot 2008 1.2 130Hp Allure
Liste fiyatı : 2.138.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.879.000 TL

Peugeot 2008 1.2 130Hp Gt
2.303.000 TL

Peugeot E-2008 100KW Allure
Liste fiyatı : 2.133.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.014.000 TL

Peugeot E-2008 115KW Allure
Liste fiyatı : 2.158.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.074.000 TL

Peugeot E-2008 115KW Gt
Liste fiyatı : 2.263.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.214.000 TL

Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Allure

Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Allure
Liste fiyatı : 2.740.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.670.000 TL

Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Gt
Liste fiyatı : 3.195.000 TL / Kampanyalı fiyat :2.890.000 TL

Peugeot 3008 1.6 195Hp Plug-in Hybrid Allure
3.250.000 TL

Peugeot E-3008 157Kw Allure
Liste fiyatı : 3.252.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.464.500 TL

Peugeot E-3008 157Kw Gt
3.445.500 TL

Peugeot 5008 1.2 145Hp Allure

Peugeot 5008 1.2 145Hp Allure
3.155.000 TL

Peugeot 5008 1.2 145Hp Gt
3.355.000 TL


Peugeot E-5008 157Kw Allure
3.365.500 TL

Peugeot E-5008 157Kw Gt
3.502.000 TL

Kaynak: Haber Merkezi
