İşte Peugeot Ekim ayı fiyat listesi
Peugeot’dan Ekimde 788.000 TL indirim kampanyası
Peugeot Ekim ayına özel indirimlerle dolu fiyatlarını açıkladı
Peugeot E-208 100Kw Gt
Liste fiyatı : 1.954.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.922.000 TL
Peugeot E-308 115Kw Gt
Liste fiyatı : 2.381.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.341.000 TL
Peugeot 408 1.2 130Hp Allure
Liste fiyatı : 2.132.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.995.000 TL
Peugeot 408 1.2 130Hp Gt
Liste fiyatı : 2.765.000 TL / Kampanyalı fiyat: 2.384.000 TL
Peugeot 2008 1.2 130Hp Allure
Liste fiyatı : 2.138.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.879.000 TL
Peugeot 2008 1.2 130Hp Gt
2.303.000 TL
Peugeot E-2008 100KW Allure
Liste fiyatı : 2.133.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.014.000 TL
Peugeot E-2008 115KW Allure
Liste fiyatı : 2.158.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.074.000 TL
Peugeot E-2008 115KW Gt
Liste fiyatı : 2.263.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.214.000 TL
Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Allure
Liste fiyatı : 2.740.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.670.000 TL
Peugeot 3008 1.2 145Hp Hybrid Gt
Liste fiyatı : 3.195.000 TL / Kampanyalı fiyat :2.890.000 TL
Peugeot 3008 1.6 195Hp Plug-in Hybrid Allure
3.250.000 TL
Peugeot E-3008 157Kw Allure
Liste fiyatı : 3.252.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.464.500 TL
Peugeot E-3008 157Kw Gt
3.445.500 TL
Peugeot 5008 1.2 145Hp Allure
3.155.000 TL
Peugeot 5008 1.2 145Hp Gt
3.355.000 TL
Peugeot E-5008 157Kw Allure
3.365.500 TL
Peugeot E-5008 157Kw Gt
3.502.000 TL