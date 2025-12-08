YENİÇAĞ ÖZEL / ERCAN KARACA

Peugeot Global CEO’su Alain Favey ve Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, otomotiv gazetecileri ile İstanbul’da bir araya geldi. Markanın 2030 hedeflerini, Türkiye’nin üretim ve satıştaki stratejik konumunu, Çinli markalarla rekabeti ve 2035 sıfır emisyon tartışmalarını değerlendiren Favey, “Türkiye endüstrinin merkezlerinden biri olacak” derken, Kaplan “Rekabet bizi hızlandırıyor” mesajı verdi.

Favey, 2030 yılı için belirledikleri 1,5 milyon adet satış hedefinin mevcut ürün gamına değil, gelecek dönemde tanıtılacak yeni modeller ve inovasyonlara dayandığını açıkladı. Markanın yeni nesil direksiyon teknolojisi Hypersquare ve POLYGON konsept aracının bu vizyonun temel unsurlarından olduğunu belirten Favey, teknolojinin “iki yıl içinde yollarda olacağını” söyledi.

Türkiye’nin hedefteki rolünü net şekilde ortaya koyan Favey, Bursa’daki Tofaş fabrikasını ziyaretinin ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye çok büyük bir rol oynayacak. Üretim kalitesi olağanüstü, Ar-Ge ekibi inanılmaz bir uzmanlığa sahip. Stellantis içinde de kalite adanmışlığıyla öne çıkıyor. Türkiye endüstrinin merkezlerinden biri olacaktır."

Favey, Türkiye pazarını Stellantis için bir “ilham kaynağı” olarak nitelendirdi ve Peugeot’nun güçlü bayi yapısı ile rekor satış seviyesine ulaşmasının Avrupa’ya örnek olduğunu söyledi.

Plug-in hibrit araçların karbon ayak iziyle ilgili tartışmalar hakkında konuşan Favey, Peugeot’nun bu segmentte yatırımlarına devam edeceğini belirtti. 308 ve 408 gibi modellerde genişletilen plug-in hibrit seçeneklerinin yanı sıra markanın Avrupa’da hibrit satışlarında 2’nci, Fransa’da 1’inci sırada olduğunu aktardı. Favey, Rifter ve Partner Van gibi modellerde Türkiye’deki Ar-Ge uzmanlığından daha fazla yararlanacaklarını da vurguladı.

KAPLAN: EXPERT TRAVELLER BURSA’DA ÜRETİLECEK

Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, 2025 yılı değerlendirme toplantısında markanın yıl boyunca gösterdiği performansı ve pazarın genel durumunu değerlendirdi. Kaplan, yılın başında yapılan tahminlerin gerçekleştiğini ve Türkiye otomotiv pazarının 2025’te yeniden rekor kırdığını belirterek, Peugeot’nun da bu rekor yılda kendi tarihinin en yüksek satış seviyesine ulaştığını açıkladı.

Kaplan, “Peugeot Türkiye’nin bu büyüyen pazardaki performansı da dikkat çekici oldu. İlk 11 ayda 74.920 adet satışa ulaşan marka, sene başındaki 73 bin adetlik hedefini bir ay önceden aşarak yıl sonu hedefini 80 bin adet üzerine güncelledi. Bu rakam, Peugeot Türkiye tarihinin en yüksek yıllık satış performansı anlamına geliyor” dedi.

Fransız marka, 2025 yılını 25 bin adedin üzerinde ticari araç satışıyla kapatmayı planlıyor. Kaplan, Expert Traveller modelinin Aralık ayı itibarıyla Tofaş fabrikasında üretilmeye başlandığını duyurdu. Kaplan konuşmasını, “2025 bizim için performans yılı oldu. Hem pazar büyüdü hem biz yeni modellerimiz, elektrikli dönüşümümüz ve yerli üretim hamlelerimizle tarihi sonuçlara ulaştık” diye konuştu.