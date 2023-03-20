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Peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK peyderpey ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz peyderpey kelimesi genel olarak azar azar veya yavaş yavaş anlamlarında kullanılmaktadır. Türk Dil Kuruma göre peyderpey kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK peyderpey ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:40
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Peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK peyderpey ne anlama geliyor?

Peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK peyderpey ne anlama geliyor?
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Bir şeyin azlığını ifade etmek için kullanılan peyderpey kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ve günlük hayattaki kullanılış biçimleri araştırılıyor. Peki, peyderpey ne demek? Türk Dil Kurumuna göre TDK peyderpey ne anlama geliyor?

PEYDERPEY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş' anlamlarına gelen peyderpey, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE PEYDERPEY NASIL YAZILIR? TDK PEYDERPEY YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, peyderpey şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "peyder pey, pevderpey, pey derpey" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'peyderpey'dir.

Peyderpey kelimesi cümlelerde zaman zarfı olarak kullanıldığı için isimlerin değil fiillerin önüne getirilir.

TDK ‘PEYDERPEY’ YAZIMI ÖRNEKLERİ

TDK’ye göre peyderpey kelimesi kullanıldığı yere ve cümlenin yapısına göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Birbiri ardınca, sık aralıklarla, aksatmadan, hız kesmeden ve art arda.

Örnek Cümle:

’Peyderpey sıraladığı sözler önce üzülmeme sonra öfkelenmeme neden oldu.’’

İkinci Anlamı: Ağır ağır, yavaş yavaş, belli aralıklarla.

Örnek Cümleler:

‘’Ürünü mağazadan şimdi aldım ama ödemeyi peyderpey yapacağım.’’

‘’Bu kadar pahalı bir arabanın ücretini peyderpey de olsa ödeyemem.’’

 

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