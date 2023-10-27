Peygamber ağacı nelere iyi gelir

Peygamber Ağacı bazılarınca pek fazla bilinmiyor. Peki, Peygamber Ağacı nedir, özellikleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Erkavim Yıldırım
Peygamber ağacı nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Peygamber ağacının güzelliği herkes tarafından çok iyi bilinir fakat bu ağaç sadece güzellik dolu bir ağaç değil şifa kaynağı bir ağaç. Peygamber ağacının halk arasındaki diğer bir ismi de gayak ağacıdır. Fakat Latince ismi guaiacum officinale veya guaciacum sanctum. Peygamber ağacı 15 metreye kadar yükselebilen bir ağaç. Mavi çiçekleri var. Peygamber ağacının yetiştiği bölgeler arasında Hindistan, Antil adaları ve Orta Amerika bulunuyor. Odunları kurutulmak sureti ile rende edilir, daha sonra su ile kaynatılarak ilaç elde ediliyor.

Peygamber ağacının içerisindeki maddeler arasında saponinler, recine ve uçucu yağ vardır. Peygamber ağacı ayrıca içerisinde gayakol isimli bir madde taşıyor.

Peygamber ağacının bir diğer özelliği ise idrar söktürücü ve iştah açıcı olmasıdır. Ve bu yüzdİçerisindeki bir madde olan gayakolün hafif bronş salgılarını arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı peygamber ağacı öksürüklü rahatsızlıklarda kendine kullanım alanı bulmaktadır.

Peygamber ağacı odunundan elde edilen yağ, haricen kullanımda romatizmal ağrılı olan bölgeler sürülür.

Peygamber ağacının özellikleri yani verdiği şifalar yukarıda saydıklarım ile sınırlı değildir. Peygamber ağacı özellikle sedef ve egzama gibi deri hastalıklarında birçok sorunu geriletebilen özelliklere sahiptir. Çünkü peygamber ağacı deri metabolizmasını arttırma özelliğine sahip olan bir ağaç türüdür.Uyarıcı ve terletici bir etkisi vardır. Ve bu neden ile özellikle soğuk algınlığı rahatsızlığında sıklık ile kullanılır.

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