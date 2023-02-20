20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Peygamber Ağacının özellikleri nelerdir?

Halk arasında adına sıklıkla rastlanan Peygamber Ağacı bazılarınca pek fazla bilinmiyor. Peki, Peygamber Ağacı nedir, özellikleri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 07:49
Takip Et

Peygamber Ağacının özellikleri

Peygamber Ağacının özellikleri nelerdir?
+
Aa
-

 

Peygamber ağacının güzelliği herkes tarafından çok iyi bilinir fakat bu ağaç sadece güzellik dolu bir ağaç değil şifa kaynağı bir ağaç. Peygamber ağacının halk arasındaki diğer bir ismi de gayak ağacıdır. Fakat Latince ismi guaiacum officinale veya guaciacum sanctum. Peygamber ağacı 15 metreye kadar yükselebilen bir ağaç. Mavi çiçekleri var. Peygamber ağacının yetiştiği bölgeler arasında Hindistan, Antil adaları ve Orta Amerika bulunuyor. Odunları kurutulmak sureti ile rende edilir, daha sonra su ile kaynatılarak ilaç elde ediliyor.

Peygamber ağacının içerisindeki maddeler arasında saponinler, recine ve uçucu yağ vardır. Peygamber ağacı ayrıca içerisinde gayakol isimli bir madde taşıyor.

PEYGAMBER AĞACININ TIBBİ ETKİLERİ

Peygamber ağacının yukarıda saydığım etkilerinden yaralanmak istiyorsanız o zaman 50 gram kadar peygamber ağacı kabuğu alın ve 1 litre kadar suda kaynatın. Hazırladığınız bu karışımdan günde en az 3 bardak kadar için.

Peygamber ağacı odunundan elde edilen yağ, haricen kullanımda romatizmal ağrılı olan bölgeler sürülür.

Peygamber ağacının özellikleri yani verdiği şifalar yukarıda saydıklarım ile sınırlı değildir. Peygamber ağacı özellikle sedef ve egzama gibi deri hastalıklarında birçok sorunu geriletebilen özelliklere sahiptir. Çünkü peygamber ağacı deri metabolizmasını arttırma özelliğine sahip olan bir ağaç türüdür.
Peygamber ağacının uyarıcı ve terletici bir etkisi vardır. Ve bu neden ile özellikle soğuk algınlığı rahatsızlığında sıklık ile kullanılır.

Peygamber ağacının bir diğer özelliği ise idrar söktürücü ve iştah açıcı olmasıdır. Ve bu yüzden de kanı temizleme özelliğine sahiptir.

Peygamber ağacının içerisindeki bir madde olan gayakolün hafif bronş salgılarını arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı peygamber ağacı öksürüklü rahatsızlıklarda kendine kullanım alanı bulmaktadır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
3
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
4
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
5
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
6
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
7
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Uzmanından deprem bölgesi için aşı ve önlem uyarısı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿Yakınlarını kaybeden çocukların psikilojisi için tavsiyeler
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
﻿İstanbul'a getirilen 1287 yaralının son durumu ne?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.