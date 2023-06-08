Peygamber çiçeği deri hastalıklarına iyi geliyor

Deri hastalıklarına faydalı olan peygamber çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

Peygamber çiçeği deri hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Deri hastalıklarına faydalı olan peygamber çiçeğinin faydaları dikkat çekti.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; özellikle ılık bölgelerdeki tahıl tarlalarında yetişen bir bitkidir. Çiçekleri mavi veya menekşe rengindedir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Peygamber çiçeği çayı bu bitkinin kurutulması ile yapılır. Taze bitki ile peygamber çiçeği çayı yapılmaz. Öncelikle bu bitki kurutulmalıdır. Peygamber çiçeği yapmak için bir bardak kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı peygamber çiçeği koyup 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır.

ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman kalbe zarar verebilir. Hamile ve çocuklar için kullanılması tavsiye edilmemektedir.

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