Peynir Altı Suyu nelere iyi gelir

Eski zamanlarda et, baharatlı yiyecekler ve et ürünleri gibi yiyecekleri muhafaza etmek amacıyla kullanılan peynir altı suyu İzlanda gibi ülkelerde hazım sağlayıcı içecek olarak ta tüketilmekte. Peynir altı suyunun sağlığa bu derecede faydalı bir sıvı olmasının en önemli nedeni, mineral ve probiyotikler (sindirime yardımcı faydalı bakteriler) bakımından gerçekten çok zengin olmasıdır. Özellikle mide ağrıları, midede sancılar ve karın krampları gibi şikayetleri olanların peynir altı suyu ile bitkisel doğal çözüm bulmaları kuvvetle muhtemeldir. Kendi şahsi deneyimlerime göre peynir suyu, mide bulanması ve ishale karşı kesin çözüm oluyor.

NASIL YAPILIYOR

Öncelikle peynir yapmak için sütü mayalamak gerekmekte. Süt kesilip peynir oluşmaya başladığında sütün plazma kısmı da peynir altı suyu olarak peynirden ayrılmaya başlar. Zaten renk farkından peynir ile peynir altı suyunu kolayca ayırt edebilirsiniz. Peynir altı suyu yaz aylarında 3 gün, kışın ise 5 güne kadar buzdolabında muhafaza edilerek tüketilebilir. Peynir altı suyunu peynirden ayırmak için mayalanmış olan peyniri tülbentten geçirerek süzmenizi tavsiye ediyorum.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Uzun zamandan beri sporcular peynir altı suyu tozunu performanslarını artırmak ve kas yapılarını güçlendirmek için kullanırlar. Bu nedenle kas yapmak isteyenler için peynir tozu içmeyi tavsiye ediyoruz. Bunun yanında peynir suyunun sağlığa olan diğer faydaları da dikkate değerdir.

Kadınlarda hormon dengesizlikleri ve östrojenin az salgılanması gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

İçerdiği bol kalsiyum nedeniyle kas ve eklem ağrılarını geçirir.

Kanser gelişimine engel olur. Özellikle peynir suyunda bulunan proteinler ve aminoasitler, erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda ise göğüs ve rahim kanseri riskini düşürmektedir.

Tip 2 diyabet hastaları için de faydalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alır.

Kolesterolü düşürür ve yüksek tansiyona iyi gelir.

Kadınlarda kemik erimesi için doğal çözümdür.

Metobolizmayı hızlandırdığı için zayıflatma özelliğine de sahiptir.

İçeriğinde barındırdığı laktoferrin gibi enzimler ile vücutta mikrop üremesini durdurucu bir doğal antibiyotik etkiye de sahip.

