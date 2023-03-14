Peynir altı suyu şekere iyi gelir mi

İlk çalışmada, 30 dakikalık hafif bir yürüyüşe çıkmadan önce 20 gram peynir altı suyu proteini tüketen ve sonrasında ise karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı yapan 12 obez insanın nasıl etkilendiği incelendi. Araştırmacılar, protein ve egzersiz kombinasyonunun kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğunu gösterdi. İkinci çalışmaya, tip 2 diyabetli 11 erkek katıldı. Kahvaltı öncesi 15 gram peynir altı suyu proteini tükettiler ve bu erkeklerin de kan şekeri seviyelerinin istikrarlı kaldığı görüldü.

PEYNİR ALTI SUYU ŞEKER HASTALARINI NASIL ETKİLER?

Peynir altı suyu proteini, proteinin en doğal kaynağı. Protein, bazı diyabet diyetlerinde, diyet değişimlerinin bir sonucu olarak eksik olan bir element haline gelebilir. Peynir altı suyu proteini kan glikoz seviyelerini düşürür ve bunun nedeni yüksek protein seviyelerinin Pankreas’ta insülin üretimini uyarmasıdır. Bununla birlikte, bu özel unsur, insülin bağımlı diyabetiklere fayda sağlamaz. Çünkü bu insanlar uyarılacak insülin üretimine sahip değildirler. Diğer elementler de diyabetik hastaların diyet değişimlerde faydalı olsa da kan şekeri seviyelerini yakından izlemek gerekir. Ayrıca, protein miktarı markadan markaya değişebileceğinden, tüketim birimi başına düşen protein miktarını izlemek de önemli.

TANSİYON VE KİLO KONTROLÜNE ETKİSİ

Peynir altı suyu proteininin, diyabet üzerindeki doğrudan etkisine ek olarak tansiyon ve kilo kontrolüne de etkisi vardır. Bunlar diyabetlilerin karşılaştığı iki problemdir. Peynir altı suyu, vücutta iştahı baskılayan hormonları serbest bırakır. Böylece ana yemekler arasında tüketilen çerez miktarı azalır. Peynir altı suyu, insanları doğal olarak yeterince doyurur. Tüketilen yağlı çerezlerden daha sağlıklı olmasının yanında sizi bir sonraki ana öğüne kadar tok da tutacaktır.

Peynir altı suyu ve diyabet, iyi bir kombinasyon olmasına karşın diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışın ve reçete edilen herhangi bir ilacın yerine peynir altı suyu proteini kullanmayın.

Peynir altı suyu proteini, peynir yapma işleminin bir parçası olarak üretilen doğal bir üründür. Vücut geliştirme spor ile uğraşanlar ve halter çalışanlar için mükemmel bir protein kaynağıdır. Peynir altı suyu proteini, aynı zamanda kanser hastalarına, fazla kilolu kişilere ve diyabet hastalarına da fayda sağlar.