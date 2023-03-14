14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Peynir altı suyu şekere iyi gelir mi

Yapılan bir araştırmada obez erkeklerin ve tip 2 diyabetli erkeklerin, peynir altı suyu tükettikten sonra kan şekeri düzeylerinde iyileşme meydana geldi. İştah peynir altı suyunun yararları…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 07:48
Takip Et

Peynir altı suyu şekere iyi geliyor mu?

Peynir altı suyu şekere iyi gelir mi
+
Aa
-

İlk çalışmada, 30 dakikalık hafif bir yürüyüşe çıkmadan önce 20 gram peynir altı suyu proteini tüketen ve sonrasında ise karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı yapan 12 obez insanın nasıl etkilendiği incelendi. Araştırmacılar, protein ve egzersiz kombinasyonunun kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olduğunu gösterdi. İkinci çalışmaya, tip 2 diyabetli 11 erkek katıldı. Kahvaltı öncesi 15 gram peynir altı suyu proteini tükettiler ve bu erkeklerin de kan şekeri seviyelerinin istikrarlı kaldığı görüldü.

PEYNİR ALTI SUYU ŞEKER HASTALARINI NASIL ETKİLER?

Peynir altı suyu proteini, proteinin en doğal kaynağı. Protein, bazı diyabet diyetlerinde, diyet değişimlerinin bir sonucu olarak eksik olan bir element haline gelebilir. Peynir altı suyu proteini kan glikoz seviyelerini düşürür ve bunun nedeni yüksek protein seviyelerinin Pankreas’ta insülin üretimini uyarmasıdır. Bununla birlikte, bu özel unsur, insülin bağımlı diyabetiklere fayda sağlamaz. Çünkü bu insanlar uyarılacak insülin üretimine sahip değildirler. Diğer elementler de diyabetik hastaların diyet değişimlerde faydalı olsa da kan şekeri seviyelerini yakından izlemek gerekir. Ayrıca, protein miktarı markadan markaya değişebileceğinden, tüketim birimi başına düşen protein miktarını izlemek de önemli.

TANSİYON VE KİLO KONTROLÜNE ETKİSİ

Peynir altı suyu proteininin, diyabet üzerindeki doğrudan etkisine ek olarak tansiyon ve kilo kontrolüne de etkisi vardır. Bunlar diyabetlilerin karşılaştığı iki problemdir. Peynir altı suyu, vücutta iştahı baskılayan hormonları serbest bırakır. Böylece ana yemekler arasında tüketilen çerez miktarı azalır. Peynir altı suyu, insanları doğal olarak yeterince doyurur. Tüketilen yağlı çerezlerden daha sağlıklı olmasının yanında sizi bir sonraki ana öğüne kadar tok da tutacaktır.

Peynir altı suyu ve diyabet, iyi bir kombinasyon olmasına karşın diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışın ve reçete edilen herhangi bir ilacın yerine peynir altı suyu proteini kullanmayın.

Peynir altı suyu proteini, peynir yapma işleminin bir parçası olarak üretilen doğal bir üründür. Vücut geliştirme spor ile uğraşanlar ve halter çalışanlar için mükemmel bir protein kaynağıdır. Peynir altı suyu proteini, aynı zamanda kanser hastalarına, fazla kilolu kişilere ve diyabet hastalarına da fayda sağlar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
1
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
2
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
3
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
7
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Pakistan'da eski Başbakan hakkında tutuklama kararı verildi
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı:3 yaralı
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Maç oynanırken yıldırım düştü. 2 futbolcu öldü
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
﻿Alexis Perez 'Çok etkilendim' dedi Anıtkabir'e gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.