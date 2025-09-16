Peynir altı suyundan yaptıkları gübreyle ilaçsız üretip 700 yıllık pazarda satıyorlar

Bursa'nın dağ yöresi ilçelerinden olan Orhaneli'de, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısında da yer verdiği köylü pazarı, ilçe meydanında yüzyıllardır aynı gelenekle salı günleri kuruluyor ve sabahları dualarla açılıyor.

Uludağ'ın eteklerinde 50'den fazla kırsal mahalleden gelen ve genellikle küçük çaplı üretim yapan çiftçilerin doğal ürünlerini sergilediği pazar, 55 kilometre uzaklıktaki Bursa merkezden ve hatta 72 kilometre mesafedeki Mudanya'dan bile ilgi görüyor.

Doğal ve organik ürünler arayanların salı günleri için en önemli aktivitelerinden olan Beyce Pazarı'nda bu dönemde kestane, biber, domates, incir, elma, üzüm, soğan, patates gibi onlarca çeşitte ürün bulunabiliyor.

700 YILDIR SÜREGELEN KÜLTÜR

Her çiftçi kendi yetiştirdiği ve getirdiği ürünü satıyor. Bazen bir tezgahta çiftçinin o güne kadar ürettiği 5 salatalık ya da bir kilogram domates görülüyor, bazen bir üretici sadece 2 salkım üzüm getiriyor.

Yaklaşık 700 yıldır kurulduğu bilinen Beyce Pazarı, sadece bir alışverişi değil yılların kültürünü, köylü ile tüketici arasındaki sıcak ilişkiyi, samimiyeti ve tarladan sofraya sohbeti yansıtıyor.

PEYNİR ALTI SUYUNDAN GÜBRE

Pazara gelen üreticiler küçük çaplı üretim yaptıkları için bahçelerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyor.

Pazarcı bir kadın çiftçi, "Peynir altı suyu, keçi gübresi, ısırgan ve semizotunu bir arada bekletiyorum. 15-20 sonra suyunu süzüp sebzelerime veriyorum. Kendi doğal gübremi yapıyorum. İlaç hiç kullanmıyoruz zaten pahalı. Bölgedeki çiftçilerin önemli bölümü bu şekilde üretiyor ve verimden memnunuz. Pazar ve pazartesi topluyorum, salı buraya getiriyorum, satıyorum" dedi.

Üretici İbrahim Can ise Orhaneli'ye yaklaşık 20 kilometre uzaktan geldiğini belirterek, "700 yıldır kuruluyor bu pazar. Kendi doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi satıyoruz. Bursa'dan Mudanya'dan hatta Kütahya'dan bile gelip doğal ürün alanlar oluyor. Bizim pazarımızın ünü sınırları aştı" diye konuştu.

GÜVENİN VE BEREKETİN TİMSALİ

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise yaklaşık 700 yıldır burada kurulan pazarın bir kültür, bir medeniyet haline geldiğini söyledi.

Beyce Pazarı'nın aslında bir güvenin, bereketin timsali olduğuna dikkati çeken Tayır, şöyle konuştu: