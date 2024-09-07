Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı.1 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı.1 kişi tutuklandı

Düzce’de kargo ile gönderilmek istenen peynir bidonunda 3 kilo 916 gram skunk yakalandı. Boş bidonu İstanbul'da teslim alan Kemal Baykara, tutuklandı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargonun aktarım istasyonunda arama gerçekleştirdi. Gerçekleşen aramada, Kemal Balkaya adına gönderilmiş peynir bidonunun içerisine saklanan 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi.

peynir-bidonundan-uyusturucu-cikti-1-tu-377905-104725.jpg

Uyuşturucuya ekipler tarafından el konulurken, boş bidon kargoyla İstanbul'da belirlenen adresine gönderildi. Kargoyu teslim alan Kemal Balkaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Balkaya, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Son Haberler
Karacaahmet manzaralı 'Mezar apartmanlar'
Karacaahmet manzaralı 'Mezar apartmanlar'
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu
Bozulan aracı, kaputa oturup ayaklarıyla ittiler
Bozulan aracı, kaputa oturup ayaklarıyla ittiler
Yasin Çimciler 5. bitirdi
Yasin Çimciler 5. bitirdi
Aydın'da maske taktı evleri taşladı
Maske taktı evleri taşladı