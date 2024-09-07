Peynir bidonundan uyuşturucu çıktı.1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargonun aktarım istasyonunda arama gerçekleştirdi. Gerçekleşen aramada, Kemal Balkaya adına gönderilmiş peynir bidonunun içerisine saklanan 3 kilo 916 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuya ekipler tarafından el konulurken, boş bidon kargoyla İstanbul'da belirlenen adresine gönderildi. Kargoyu teslim alan Kemal Balkaya, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Balkaya, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.