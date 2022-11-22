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Tarihte bir ilk: Peynir fiyatları eti geçti. Sıkın dişinizi Arabistan'dan 5 milyar dolar borç geliyor

Gıda ürünlerine gelen zamlar her geçen gün vatandaşı zorlamaya devam ederken son günlerde peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiği ortaya çıktı. Peynirin fiyat artışı akıllara Memleket Partili Muharrem İnce'nin sözlerini akıllara getirdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:32
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Peynir fiyatları et fiyatlarını geçti

Tarihte bir ilk: Peynir fiyatları eti geçti. Sıkın dişinizi Arabistan'dan 5 milyar dolar borç geliyor
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Sütte üreticiye düşük fiyat verilmesi hayvanları kesime zorladı. TÜİK’e göre yüzde 4.4, sektör temsilcilerine göre yüzde 15 düştü. Raflardaki fiyat artışı yüzde 175’i buldu. Özellikle dar gelirli yurttaşın uzun süredir erişmekte zorluk çektiği kırmızı etin fiyatı daha da arttı. Peynir, başka bir temel gıda maddesi olan etten daha pahalı hale geldi. Kaşar peynirin fiyatı kırmızı et fiyatını geçti.

Bir sanal alışveriş sitesindeki fiyatlara göre, bugün itibariyle 700 gr kaşar peynir fiyatı ortalama 115-165 TL arasında iken dana kıyma dana kuşbaşı fiyatları 110-150 liradan satılıyor.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, süt fiyatlarının başıboş bırakılmaması için Ulusal Süt Konseyi kurulduğuna dikkat çekerken sanayicinin bu kurum da ele geçirdiğine dikkat çekerek, "Son dönemde gevşek para politikası yüzünden doların artması ve tarımın da dolara bağlı olmasından kaynaklı gıda fiyatları arttı. Gıda fiyatlarında devletin kontrol edebileceği iki ürün var. Bunlardan birisi et diğeri ise süt" demişti.

“ETE YÜZDE 30 40 DAHA ZAM GELECEK”

Solakoğlu sözlerini "Biz çiftçiyiz, Türkiye’nin üreten kesimiyiz. Dolarizasyon çok yüksek olduğu için ki bunu da bu hükümet yaptı. Bir çok konuda yurtdışına bağımlıyız. Dolayısıyla bizim şu anda bu yaşadıklarımızın sebebi 20 yıldır tarımı yöneten aynı hükümetin aman yurt dışında daha ucuz biz ithal edelim üretmeyelim kafasından kaynaklandı. Yani burada çiftçi suçlu değil, aksine mağdur. Süt fiyatını çiftçi arttırmıyor. Dolar arttığı için maliyetlerin karşısında çiftçi zararına satamaz ama satmaya da zorlandı. Çok fazla çiftçi kalmadı. Ette de aynı şey yolda. Yakında eti de yüzde 30 yüzde 40 daha pahalıya yemeye başlarız" diyerek tamamlamıştı.

PEYNİR ZAMLARI MUHARREM İNCE’NİN SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

Peynir fiyatlarına gelen zamlardan sonra akıllara Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin aylar önceki konuşması geldi.

İnce’nin aylar önce peynir fiyatları ile alakalı yaptığı konuşması gündem olurken İnce’nin konuşmasında “Yakında peynir fiyatları uçacak” sözleri dikkat çekti.

İnce konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Şu anda kaşarın kilosuna bir bakın. Beyaz peynirin kilosuna bir bakın. Neden o kadar pahalı biliyor musunuz? Çünkü insanlar süt ineklerini kestiler. Yem yediremedikleri için süt ineklerini kestiler. Süt bulunamıyor çünkü.

Yakında süt fiyatları uçacak. Son 4-5 ayda 2 milyona yakın süt ineğini kesti çiftçi. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Süt bulamayınca peynir yapamıyoruz. Bakın yakında bir peynir krizi var. Karslı süt bulamıyor. Tulum yapamıyor Erzincanlı. Kaşar yapamıyor Karslı. Beyaz peynir yapılamıyor.

ARABİSTAN'DAN 5 MİLYAR DOLAR BORÇ GELİYOR

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar aktarmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu duyurdu. Seçimler yaklaşırken yurt dışından kaynak arayan hükümete Suudi Arabistan’dan haberler gelmeye başladı.

Reuters’ın aktardığına göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) 5 milyar dolarlık depo hesabı açmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

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