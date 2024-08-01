Peynir güzeli olimpiyatta fırtına gibi esti

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Peynir güzeli olimpiyatta fırtına gibi esti

İtalya'da 'Peynir güzeli' olarak tanınan cimnastikçi Giorgia Villa, Paris Olimpiyat Oyunları'na damgasını vurdu.

Giorgia Villa, İtalya'nın en ünlü artistik cimnastikçilerinden biri.

"Peynir güzeli" olarak tanınıyor.

Çünkü İtalya'nın en ünlü peynir firması Parmigiano Reggiano'nun reklamlarında rol alıyor ve peynirli pozları büyük ilgi görüyor.

Parmigiano Reggiano Peynirleri'nin sponsorluğunu da yaptığı Villa, Paris Olimpiyat Oyunları'na da damgasını vurdu ve gümüş madalya kazandı.

Bu başarıdan sonra "Peynir güzeli" ülkesinde yine viral oldu.

Villa, olimpiyatta aldığı madalya nedeniyle gurur duyduğunu belirtti ve "Ülkeme armağan ediyorum" dedi.

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