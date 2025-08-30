Pezeşkiyan: "ABD ve İsrail saldırırsa tüm gücümüzle..."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tekrar bir savaş ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada "Biz savaş istemiyoruz, fakat ABD ve İsrail, İran’ı parçalamak istiyor. Eğer saldırırlarsa tüm gücümüzle karşılarında dururuz. Savaştan korkmuyoruz, çünkü böyle bir durumda iç birlik ve beraberlik çok daha güçlü şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pezeşkiyan, geçmişten bugüne hiçbir zaman savaş arayışında olmadıklarını vurgulayarak, "Devrimin ilk gününden beri düşmanlar terör eylemleri düzenledi, darbe planladı ve ülkeyi bölmeye çalıştı. Bu bizim için yeni değil. Bugün de analizlerine ve planlarına, hatta yapay zekâya dayanarak İran’ın en zayıf durumda olduğunu sandılar. Onlara göre saldırınca ikinci ya da üçüncü gün halk sokağa çıkacak ve ardından sistem, devrim ve ülke çökecekti" dedi.

"SAVAŞTAN KORKMUYORUZ"

Tekrar bir savaş ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Pezeşkiyan, "Düşman İran’ın ayakta kalacağını hesaba katmadı. Eğer savaş çıkarsa işi bitireceklerini sandılar ancak bu ülke onların öngördüğü gibi çökmedi. Biz savaş istemiyoruz, fakat ABD ve İsrail İran’ı parçalamak istiyor. Eğer saldırırlarsa tüm gücümüzle karşılarında dururuz. Savaştan korkmuyoruz çünkü böyle bir durumda iç birlik ve beraberlik çok daha güçlü şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.