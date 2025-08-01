Pezeşkiyan: Azerbaycan, akraba ve kardeş ülkedir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde yaptığı konuşmada komşu ülkelerle ilişkilere değindi.

Azerbaycan ziyareti öncesi İran'da bir kesimin söz konusu ziyarete mesafeli yaklaşımlar sergilediğine işaret eden Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

"Azerbaycan aslında bizim akrabamız. Nasıl olur da ben oraya gitmeyim ve anlaşma yapamayım da İsrail yapsın. Nasıl olur da ben kardeşlerimle doğru bir ilişki kuramayım ve İsrail oraya nüfuz etsin. Ben hatalıyım, o değil"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 4 Temmuz'da Azerbaycan'a gitmişti.