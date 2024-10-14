Pezeşkiyan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gerçekleştirilen görüşme ardından İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü proje ve eylemi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "İki ülke arasında demir yolu ve otomobil yollarının oluşturulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca enerji ve tarım alanlarındaki iş birliğini sürdürmek ve genişletmek istiyoruz. Bu uğurda ikli ilişkilerin ve işbirliklerinin arttırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.