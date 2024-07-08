Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pazar günü Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'la bir araya gelerek, 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı onu tebrik etti.

Pezeşkiyan'ın ofisinde gerçekleşen toplantıda Kalibaf, ikinci turda aday Said Celili'yi sandığa gömerek cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından İran Meclisi'nin yeni yönetime tam desteğini açıkladı.

Kalibaf görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ülkenin ilerlemesini ve halkının refahını sağlamak için yeni yönetimi denetlemede meclisin kritik rolünü vurguladı. Etkili denetimin parlamentonun temel görevlerinden biri olduğunun da altını çizdi.

Pezeşkiyan ise sözlerine 30 milyondan fazla oy kullanılan seçimlerde İran halkının coşkulu katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Ülkedeki zorlukların üstesinden gelmek ve ulusal kalkınmayı teşvik etmek için tüm devlet organları arasında empati ve gerçek iş birliği çağrısında bulundu.