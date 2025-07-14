Pezeşkiyan'dan kötü haber! Meğer İsrail'in saldırılarında...

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırılarında yaralandığı iddiası Fars Haber Ajansı tarafından ortaya atıldı.

İsrail’in Tahran’ın batısında bulunan bir binaya düzenlediği saldırıda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bacağından yaralandığı bildirildi. Saldırının 16 Haziran Pazartesi sabahı Pezeşkiyan’ın yanı sıra Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ve bazı üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında meydana geldiği ve toplantının yapıldığı binanın alt katlarının hedef alındığı ifade edildi.

NASRALLAH'A YÖNELİK SALDINI ÖRNEK ALINDI

Haberde, binanın giriş ve çıkış noktalarının hedef alındığı, hava sirkülasyonunu bozmak amacıyla 6 bomba veya füze kullanıldığı kaydedildi. Patlamaların ardından toplantı katında elektriklerin kesildiği saldırıda İranlı yetkililerin önceden hazırlanan acil çıkış kapısını kullanarak binadan çıkmayı başardığı ancak çıkış sırasında Pezeşkiyan ve bazı yetkililerin bacaklarından hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca saldırının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a yönelik Beyrut’ta düzenlenen suikast girişimi örnek alınarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

PEZEŞKİYAN ANLATMIŞTI

Pezeşkiyan, daha önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, "Siyonist rejim tarafından bana suikast girişiminde bulunuldu. Toplantı sırasında ajanlarından aldıkları bilgilerle bulunduğumuz bölgeyi bombaladılar ama başaramadılar" ifadelerini kullanmıştı.