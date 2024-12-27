PFDK, Arda Turan’ın cezasını açıkladı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Turan'ın cezasını açıkladı. Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

PFDK kararları şöyle:



"1- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN A-B-C-D, KAPALI TRİBÜN A-B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İKAS EYÜPSPOR Kulübü antrenörü ARDA TURAN’ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 20.12.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 21.12.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP ALT TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GALATASARAY A.Ş.’nin, 22.12.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 22.12.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN I-J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü GÖKHAN KANDEMİR’in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 47.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu CENGİZ DEMİR’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 23.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST D2-E2-F2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Karar verilmiştir.