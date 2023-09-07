PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disiplin sevkleri hakkındaki kararlarını açıkladı.

PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne ve Ahmet Nur Çebi'ye "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları" nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

İşte alınan karar;

-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



-BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin, 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,