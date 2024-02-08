PFDK ceza yağdırdı. 4 kulübe para cezası kesti

Süper Lig’in 24. haftasında sahaya çıkan takımların disiplinsiz davranışları nedeniyle, Federasyon bazı kulüplere para cezası verdi.

Bu kulüpler arasında Trabzonspor 400 bin, Galatasaray 350 bin, Beşiktaş 112 bin ve Yılport Samsunspor 150 bin lira ödemek zorunda kaldı.

Ayrıca, Kurul Siltaş Yapı Pendikspor’un oyuncusu Halil Akbunar’a 2 maçlık oynamama cezası verdi.

Bunun yanında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 600 bin, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 78 bin ve Yukatel Adana Demirspor yöneticisi Metin Korkmaz da 58 bin 500 lira ceza aldı.