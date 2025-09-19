Beşiktaş TFF'ye başvurmuştu! Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ceza kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı Kasımpaşa'ya 110 bin lira, Çaykur Rizespor'a 220 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin lira para cezası, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira para cezası, Fenerbahçe'ye de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira ceza kesildi.

Başakşehir FK maçında kırmızı kart gören Beşiktaş futbolcusu Orkun Kökçü 1 maç men, Fenerbahçe maçında kırmızı kartla oyundan atılan Trabzonsporlu Okay Yokuşlu 2 maç menle cezalandırıldı.

GALATASARAY'A 820 BİN LİRA PARA CEZASI

Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220 bin lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 160 bin lira para cezası, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı 220 bin lira para cezası, yayın talimatına aykırılık nedeniyle 220 bin lira para cezası verildi.

Kocaelispor oyuncusu Can Keleş hakkında yardımcı hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası kararı çıktı.

Trabzonspor antrenörü Salih Tekke'ye hakeme yönelik hakareti nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.