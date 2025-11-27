Çaykur Rizespor maçında tribünlere yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ederson ile ilgili verilen karar belli oldu.

Ederson hakkında disiplin ihlali unsurlarının oluşmadığına hükmedilerek ceza verilmedi. Böylece tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

PFDK'dan Ederson ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Ederson Santana de Moraes hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."