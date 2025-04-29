PFDK, Erzurumspor'a ceza yağdırdı

Kulübe 2 maç seyircisiz oynama, yöneticilere hak mahrumiyeti, antrenör ve futbolculara men cezaları verildi.

SAHA OLAYLARI FATURASI AĞIR OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor arasındaki müsabakada yaşananlar nedeniyle Erzurumspor FK'ye yönelik kararlarını açıkladı. Kurul, ev sahibi kulübe ciddi yaptırımlar uygulama kararı aldı.

KULÜBE SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

PFDK, Erzurumspor FK'ye, taraftarlarının ve mensuplarının karıştığı saha olayları gerekçesiyle 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca, kulübe üç farklı disiplin ihlali nedeniyle toplam 220 bin 425 TL para cezası kesildi.

YÖNETİCİLERE HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZALARI

Kurul, Erzurumspor FK Başkan Yardımcısı İbrahim Kınık'a 30 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli ihlallerden toplam 140 bin 750 TL para cezası uygulanmasına hükmetti. Yönetici Cabbar Erdoğan'a ise 29 bin 250 TL para cezası verildi.

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARA MEN VE PARA CEZALARI

PFDK'nın cezaları teknik heyet ve futbolcuları da kapsadı. Mavi-beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Yusuf Randa, üç farklı ihlalden dolayı toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 103 bin 500 TL para cezası aldı. Diğer antrenörler Serkan Zaimoğlu, Eren Gürsoy ve Ayhan Söğütlü'ye ise ihtar cezaları uygulandı.

Takım kaptanı Eren Tozlu'ya 58 bin 500 TL para cezası verilirken, forvet oyuncusu Koray Kılınç'a ise hem 8 maç men cezası hem de 58 bin 500 TL para cezası kesildi.

İSTANBULSPOR'A DA CEZA

PFDK, aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu tespit edilen Uğur Okulları İstanbulspor'a da 20 bin 250 TL para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.