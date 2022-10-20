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Trabzonspor'a TFF'den kötü haber! Yusuf'un cezası açıklandı

PFDK açıkladı! Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:02
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PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı'ya 2 maç men cezası geldi

Trabzonspor'a TFF'den kötü haber! Yusuf'un cezası açıklandı
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı'ya 2 maçtan men cezası verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu YUSUF YAZICI'nın, 16.10.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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