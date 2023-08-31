PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kocaelisporlu oyuncu Fofana'ya üç maç men cezası verdi.

KAYNAK: AA
PFDK rakibini ısıran Fofana'nın cezasını açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü, resmi Youtube hesabından 23 Ağustos'ta yayımlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve "hakem hakkında açıklamalar" nedeniyle 400 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verildiği bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ hakkında da 8 Ağustos'ta yine kulübün resmi Youtube hesabından yayımlanan videoda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve "hakem hakkında açıklamalar" gerekçesiyle aynı miktarda para cezası uygulandığı açıklandı.

Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Serkan Reçber hakkında, 26 Ağustos'taki Pendikspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 117 bin lira para cezası veren PFDK'nin aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı taraftarların bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un 26 Ağustos'taki Trabzonspor maçı, Corendon Alanyaspor'un da 27 Ağustos'taki Atakaş Hatayspor maçıyla ilgili bazı taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki maça girişlerini yasaklayan PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un 27 Ağustos'ta Altay ile yaptığı mücadelede, rakip oyuncuyu ısırdığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalan İbrahima Breze Fofana'ya yönelik cezayı da açıkladı.

Gineli oyuncunun, "rakip takım mensubuna yönelik saldırı" nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 11 bin 700 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. (AA)

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