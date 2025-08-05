PFDK skandalında ikinci perde: MORinho

Bu sezon başlamadan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) üyelerinin arasında yaptığı yazışmalara göre üyelerden biri aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini gruba göndererek “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazdı ve sonrasına gülme emojisi koydu. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı. Yazışmalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi. Konuyla ilgili Fenerbahçe de yazışmalardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu. Yazışmaların ifşa olması üç istifa getirdi. Başkan Celal Nuri Demirtürk, Başkanvekili Taha Çalık ve raportör üye Serhat Çetin görevlerini bırakmak zorunda kaldı. PFDK Başkanvekili Taha Çalık, bu olayın ardından sessizliğini Hodri Meydan YouTube kanalında bozdu. Çalık'ın söyledikleri özetle şöyle...

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"BİRİLERİ BİZİM ADIMIZA SEVK İSTEMİŞ!"

Eski PFDK başkanı Celal Nuri Demirtürk ile Fenerbahçe Teknik direktörü Mourinho arasındaki gerginlik Portekizli hocanın yabancı bir basın kuruluşuna verdiği 'Kendisine ceza verildiğini, cezayı veren kişinin Galatasaray formalı görüntülerinin olduğunu söylediği' demeçten sonra başladı. Buna ilişkin bir sevk yapıldı federasyon tarafından. Biz sonradan öğrendik ki birileri gitmiş bizim adımıza PFDK üyeleri adına şöyle laflar etmiş: 'Ya bu sevki yaparsınız ya da biz kurul üyeleri olarak istifa edeceğiz.' Bu şekilde gelen sevkten sonra PFDK Başkanı Nuri Demirtürk olayı kişiselleştirmekten vazgeçti ve toplantıya katılmadı. Değerlendirdik ve oy oy çokluğuyla Mourinho'ya ceza almaması karı çıktı. Benim bu olaydan sonra arka planda başka çalışmalar olduğu kanaaatim oluştu. Bu lobi olarak değerlendirebilir, menfaat çalışması olarak değerlendirebilir. PFDK normal çalışmasını yaparken arkada bazıları bu kararların zar zor çıktığını söyleyerek menfaatler elde etmiş. Bunları fark ettim.

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"PFDK BAŞKANI MOURİNHO İÇİN 'ŞİMDİ ELİME DÜŞTÜ' DEMİŞ"

Bahsettiğimiz karardan sonra Fenerbahçe -Galatasaray maçı oldu. Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi gerçekleşti. Dönemin PFDK Başkanı Demirtürk 'Şimdi elime düştü' dedi. Meseleyi şahsileştirdiğini gördüm. O gün Mourinho'ya üç maç ceza çıktı. Olayı şahsileştirenlere karşın PFDK'nın doğru karar vermesinden o gün gurur duydum.

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"MORinyo PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİNİN DÜMENİ"

WhatsAPP yazışmalarına gelince bunlar geyik muhabbeti. PFDK kararları yansımadı. Sadece bu üç kişinin yaptığı yazışmalar değildi. Dört üyenin de yazışması var. Mesela halen görevde olan bir üye MORinyo paylaşımı yaptı. Biz ilk haberin çıkmasından bir gün önce duyduk. Haber çıktığında federasyona çağrıldık. Serhat Çetin istifa dilekçesi cebinde geldi. Yazışması olmasına rağmen istifa etmeyi düşünmeyen vardı. Adını anmayacağım ama mesem olduğum kişi, 'WhatsApp grubunun görüntülerini atın' dedi. Bize 'Akşama bu konu belli olacak' dendi. Burada MORinyo paylaşımını yapan kişi 'Hep beraber istifa edelim' önerisini yaptı. Bu tam anlamıyla bir dümen. Bunun gerekçesi de ilk yazışmaları benim sızdırmış olduğumun düşüncesi. Bunu şifaen söylüyorlar insanlara. Böyle bir intiba uyandırdılar. Ben soruyorum. MORinyo görselini niye sızdırmadım? Bunun gibi başka yazışmalar da var.

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"İSTİFA DİLEKÇESİ OYUNU"

Bunun temelinde bu yapıyla problemim çıkmasına neden olan olay şu oldu. Sezonun ikinci haftasında bizden tarihsiz olarak istifa dilekçesi istendi. İlginçtir ki bu Ali Koç'un saldırıya uğradığı Göztepe -Fenerbahçe maçından sonra teklif edildi. PFDK'nın görev süresi dört yıl. Ben dedim ki 'Biz istifa dilekçesi niye veriyoruz? Siz çalışmak istemezsiniz biz bırakırız. Ama istifa dilekçesini Demokles'in kılıcı gibi başımızda tutamazsınız' dedim. PFDK beklenti Göztepe'nin daha az ceza almasıydı. Bu karar çıkmayınca istifa mektubunu istediler. Yalanların boyutunu anlamınız için söylüyorum. Benim 'paralel yapı' dediğim yapının mimarı için konuşuyorum. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bununla alakası yok. Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşlara diyorlar ki 'PFDK üyeleri istifa dilekçesini verdi siz de verin'. Bizim oradaki arkadaşlarla iletişimimiz olmasa bunu öğrenemeyecektik. İki hafta böyle sürdü. Tekrar dile getirildi. Herkes gibi ben de refaransla geldim göreve. Dedim ki 'benim referansımı arayın, o tamam derse dediğinizi yapacağım.' Ancak TFF Başkanı'ndan habersiz geliştiği için referansımı arayamadılar. PFDK, Tahkim'deki kimse imzalı dilekçesi vermedi. Beni oradan yazdılar.

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"TFF YÖNETİMİNDEN BİRİ FETÖCÜLERİ TERCİH EDİYOR"

Türk futbolunda bir yapı var. Bir takımın lehine aleyhine değil bir menfaate dayalı yapı var. menfaat kimi zaman MHK'da kimi zaman diğer kurallarda ortaya çıkıyor. Kritik mevkilerdeki insanlar tercih edilirken genelde yapı problemli kişileri buraya empoze etmeye çalışıyor. Adını vermediğim TFF üyesinden bahsediyorum. FETÖ sızmaları var TFF'de. Fark ettim ki bu arkadaş tarafından yerleştirilmiş. Bagajı dolu olacak ki yuları elinde olsun. Şark kurnazlığı bu. Bu ekip mi onu kullanıyor bu mu o ekibi kullanıyor burası biraz soru işareti. Benim hatam FETÖ tehlikesinden bahsettiğim kişilerin bunlarla kol kola olmasıymış. Bu yapının takım güdüsü yok. Fenerbahçe özelinde öncelikle bu yapı kovulmalı. Transferin boş olduğunu düşünüyorum. İlk haftalarda, ilk yarılarda rakibiniz ittiriliyorsa bu motivasyonla rakibiniz şampiyon oluyor zaten.

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"AMEDSPOR'A YOK SAKARYASPOR'A CEZA VAR"

PFDK'nın verdiği kararlar cambaza bak meselesi. Mesele oraya gelene kadar pişiriliyor zaten. Temsilciler Kurulu ilgili örnek vereyim. İKi PFDK üyesi normal bilet alıp derbiyi izlemeye gittiler. O kadar hakarete maruz kaldılar ki maçın 60. dakikasında bu iki kurul üyesi orayı terk etti. Sevkte biz o küfürleri göremedik. Telefonla Gözlemciler Kurulu'nu aradık. Oradaki beyefendi 'Arkadaşlarımız çok temiz çalışmışlar, harika bir rapor hazırlamışlar gurur duydum' dedi. O dakikadan sona konuşulacak bir şey yok. Temsilciler küfürü yazmıyor, hareketi yazmıyor, eylemi yazmıyor. Sahadaki istediği olayı yazıyor istemediğini yazmıyor. Bundan sonra PFDK sevke bağlı karar aldığında onlara küfret. Cambaza bak dediğim bu. Amedspor maçında bir takım sahaya 'Önce vatan' pankartıyla çıktığı için inanılmaz küfürler edildi. Ama sevk yoktu. Ama Sakaryaspor maçında 'PKK dışarı' sloganı atıldığı için biz ceza verdik.

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"YASA DIŞI BAHİS İŞİNDEN CEZA ALMAYANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ ALİ KOÇ DÜŞMANLIĞI"

Yasa dışı bahis firması bütün kulüplere gitmiş ve teklif götürmüş. Tüm kulüpler de TFF’ye yazı yazmış alınan cevap sonrası sözleşme imzalamamış. Sadece Galatasaray imzalamış. Burada gözden kaçan bir şey oldu. M.... firmasını tabelalarda reklamının yapıldığı iki kulüp oldu. Birisi Gaziantep birisi Adana Demir. Burada çok enteresan şeyler oldu. Önce bize Gaziantep’ten Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden ‘Biz bunların kiralamasını yapıyoruz’ diye yazı geldi. Adana Demirspor’da bu işten sıyrılanların ortak özellikleri de Ali Koç düşmanlığı. Murat Sancak’ın Ali Koç düşmanlığını biliyorsunuz zaten. Başkan olarak muhattap arıyoruz, başkan olarak yazan adam turnike memuru, Murat Sancak değil. Aynı turnike memuruna Adana Demirspor sahadan çekilince ceza kesilmesi gerek diyenler oldu.

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