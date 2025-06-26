PFDK skandalında sessizlik bozuldu: Görevden alınan üyeden şok açıklamalar



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun WhatsApp kendi içinde yaptığı iddia edilen yazışmaların ifşa olması üç istifa getirdi. Başkan Celal Nuri Demirtürk, Başkanvekili Taha Çalık ve raportör üye Serhat Çetin görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Gazeteci Tahir Kum'un ortaya çıkardığı yazışmalara göre bu kişilerden biri aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini gruba göndererek “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazdı ve sonrasına gülme emojisi koydu. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı. Yazışmalarda enerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi. Konuyla ilgili Fenerbahçe de yazışmalardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

TFF, istifa eden üç ismin yerine Başbuğ Pınarbaşı, Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın atadı. Başbuğ Pınarbaşı PFDK Başkanı oldu. Ancak bu istifalara karşın kamuoyunda tepkiler bitmedi. PFDK'dan ayrılmak zorunda kalan üye avukat Taha Çalık sessizliğini HTSpor televizyonuna yaptığı açıklamalarla bzdu. Taha Çalık'ın özetle şunları söyledi...

Yazışmalar inkar edilmiyor, bana ait değil: Kamuoyuna yansıyan yazışmalar PFDK üyelerinin ve kurul çalışanlarının olduğu WhatsApp grubunda yapıldı. Bu yazışmaları yapan arkadaşlarımız da inkar etmiyor. Burada en mağdur edilen kişinin ben olduğu kanaatindeyim. Çünkü bana ait bir yazışma söz konusu değil.

Kuruldaki tek Fenerbahçeli üyeydim: PFDK üyelerinin takım tutmamalarını beklemek tabiata aykırı olurdu. Takım tutmayacak kadar futbola uzak birisi futbol ruhuna uygun karar verebilir mi? Ben uzun bir dönem kuruldaki tek Fenerbahçeli üyeydim.

Yönetim kurulu yazışmaları da sızdı: Bu sezonun başında yönetim kurulunun yazışmaları da sızdırıldı. Kimse de ordaki yazışmalara tepki göstermedi. MHK yönetiminin yazışmaları da sızdırıldı. Burada önemli olan şey şu, yazışmaları yapan arkadaşların kendi nam ve hesaplarına ya da bir menfaat uğruna manipüle ettikleri bir karar var mı?

Mourinho'nun sevkinde hukuk kurulu doğru davrandı: Bazı şeyleri elimizi vicdanımıza koyarak söylemeliyiz. Kamuoyunda en çok konuşulan kararlardan birisi Mourinho ile Okan Buruk arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan hadiseydi. Hukuk kurulu bize saldırıdan sevk yaptı. Hukuk kurulu verilebilecek cezanın en üst sınırını esas alarak sevk yaparak. Ben PFDK olarak onu indirebilirim. Fakat saldırıdan değil sportmenliğe aykırı hareketten sevk yapsaydı ben orada saldırıdan ceza veremeyecektim. Dolayısıyla hukuk kurulunun sevki doğru. Bizim serbestliğimizi sağlamak için yapılan sevklerdir bunlar.

Mourinho kararı 4'e 3 çıktı: Mourinho'nun hadisesini ele aldığımızda bunu kurulda değerlendirdik ve 4'e 3 oy çokluğuyla 3 maç ceza alması kararını aldık. Sportmenliğe aykırı olarak değerlendirdik çünkü şiddet söz konusu değildi.

Kriptolar bana Fenerbahçelilik öğretiyor: 3 Temmuz sürecini yaşayan bir Fenerbahçeli olarak bu şuurla meseleleri gözlemlemeye çalışan milyonlarca Türk vatandaşından biriyim. Hayatı boyunca FETÖ ele başına Hoca Efendi demeyecek kadar şuurlu bir Türk milliyetçisiyim. Şimdi bakıyorum da bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce Fetö'ye hizmet hareketi güzellemesi yapan, maklube hatıraları anlatan kriptolar bana Fenerbahçelilik falan öğretiyorlar sosyal medyada.

Şikayet ettiğim kriptolarla bir arada duruyorlar: Hacıosmanoğlu, TFF ve Türk futbolu adına büyük bir şanstır benim nezdimde. Çünkü adını FETÖ ile hiçbir şekilde yan yana getiremezsiniz. Fakat bir başkan tek başına bir kurumu baştan aşağı kontrol edemez. Tam da bu noktada bizim bugüne kadar devletin her kademesinde bazı sızmalarla muhatap olmuş olabiliriz. Ben bu kriptolarla mücadele etmeyi kendime şiar edindim. Bana gelen bilgileri yukarıyla paylaşmaya çalıştım, bunlarla uğraştım zamandan bu yana aracı tutarak bu sıkıntıları dile getirdiğim insanlar, şikayet ettiğim kriptolarla yan yana duruyorlar.

Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı karşıya getirme operasyonu: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığından FETÖ'cüler rahatsızdır. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki gibi FETÖ'cülerin hareket kabiliyetinin azaldığı başka bir zaman dilimi olmamıştır. Seçimi kazanmasına vesile olan Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nu karşı karşıya getirme operasyonudur bu.

Tahir Kum habercilik yaptı: Tahir Kum'a hitaben söylediğim bir şey değil bu. Tahir Kum habercilik yaptı. Tahir Kum eline gelen belgeleri haber niteliğinde olduğu için paylaştı. Bu Tahir Kum'a itham ettiğim bir şey değil.

Dursun Özbek'e sormak için yalı paylaşımı yaptım: (Galatasaray'ın stadında yaptığı 'Yalı mı yapı mı?' paylaşımın sorulması üzerine) Bu paylaşım bana ait, kendi hesabımdan paylaştım. Bunu Dursun Özbek'e sormak için yaptım. Ben hiçbir menfaat bir TFF yetkilisi olarak maça gittiğimde kendi yerlerinde Dursun Özbek'e bu soruyu yöneltme ihtiyacı hissettim.

Dursun Özbek şerefimizle oynayamaz: Bu ülkede kimse benim şerefimle oynayamaz. Dursun Özbek bizim bir yapının parçası olduğumuzu iddia ediyor. Bütün kararlarımız açıktır. Birisi çıksın, kulüp olarak da diyebilir, gerekçeli kararlar onlara tebliğ ediliyor. Birisi çıksın desin ki bu bana art niyetli bir biçimde, kurula söylediğim laf şahsileştirilerek verilmiş bir cezadır. Desin, ben söylediğim her şeyden özür dileyeceğim.

Başka bir menfaat söz konusu: Bazı PFDK üyelerine iltimas gösterdiler. Bu yapı dediğiniz şey TFF yönetimine yönelteceğiniz bir ithamsa, Trabzonspor neden böyle kötü sonuçlar aldı? Ya da keza Mecnun Otyakmaz görevdeyken, Sivasspor neden küme düştü? Demek ki bu yapı dediğiniz şey, her neyse bir kulübün kayrılması, bir tarafın menfaatinin kovalanması falan değil. Burada başka bir menfaat söz konusu. İşte o menfaati hangi kurullarda arayacaklarını, taraftarların iyi değerlendirmesi gerekiyor.

Adanademirspor - Hatayspor maçında skandal yaşandı: Adana Demirspor - Hatayspor maçında bir başvuru geldi. Bir futbolcu, kendisine yanlış kart verildiğini ve bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini talep etti. Görüntüleri incelediğimizde, gerçekten de başvuran kişinin olayda olmadığını gördük ve ek rapor istedik. Hakem bize "hata yok" dedi. Bu futbolcu savunma dilekçesinde şunu söylüyor: "Maçın başında hakeme gittim, dedim ki 'Ben haftaya sarı kart cezalısıyım hocam. Çok temiz bir maç yapmak istiyorum.'" Ve savunmasında şöyle devam ediyor: "Hakeme sorduğunuzda da bunu söyleyecektir" Kendisi de hata olduğuna inanarak bunu söylüyor. Ama hakem "hata yapmadım" dedi. Bu olay büyük takımların maçında olsaydı, gündemden düşmezdi herhalde. Burada mesela PFDK'nın bir dahli olabilir mi? PFDK düzeltti durumu. Peki, kimin dahli var burada? Taraftarlar nereye bakacağını iyi bilsinler.