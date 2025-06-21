PFDK skandalında yeni perde: The Last Dance!

Gazeteci Tahir Kum, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kendi içinde yaptığı iddia edilen yazışmaları ifşa etmişti. Buna göre bir PFDK üyesi, aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştı. “1905’i görünce bir anda 'Yapı'ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük attı. Ayrıca bazı videolar 'Fener ağlama' denilerek paylaşıldı.

Yazışmalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da hedef alındı. Portekizli teknik direktöre fazla müsamaha gösterildiği belirtilerek "Seneye acısını çıkarırız" denildi. Fenerbahçe, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunurken sosyal medyada PFDK üyelerinin istifa ettiği iddia edildi. Ama üzerinden dört gün geçmesine karşın TFF'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Tahir Kum, Türkiye Gazetesi'nde bugün yazdığı yazıda konuyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Kum'un yazısından bazı bölümler şöyle:

"Bazı mesajların PFDK’daki Fenerbahçeli bir üyeye ait olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu asla doğru değil. Bahsedilen kişi; WhatsApp grubuna Galatasaray’la ilgili attığı mesajların yanı sıra örneğin en son Galatasaray-Başakşehir maçını tribünden izlemiş, Instagram hesabından da Muslera ile ilgili üzüntü emojisiyle birlikte “The Last Dance” paylaşımı yapmış kişidir... Bir diğer iddia ise, gruptaki yazışmaların şampiyonluk netleştikten sonra paylaşılan gayriciddi mesajlar olduğu yönündeydi. Bu da kesinlikle doğru değil. Mevcut (sızan) WhatsApp konuşmalarında, kıyasıya mücadelenin yaşandığı nisan ayı ortalarına ait mesajlar yer almakta. Bir başka yanlış iddia da mesajların 20 Nisan’da Fenerbahçe’nin eline geçtiği yönünde. Hâlbuki, sızan konuşmalar nisan ortasından, mayıs ayı ortasına kadar. Örneğin Mourinho ile ilgili ‘Seneye acısını çıkarırız’ mesajı Beşiktaş müsabakası sonrası yaptığı açıklamalardan sonra atılmış bir mesaj.

Peki gelinen nokta ne. Her ne kadar bu mesajlar 1-2 kişiyi bağlıyor olsa da tüm kurul istifasını verdi. Federasyon, bu işin gereğini yapma uğraşına girerken, diğer taraftan da bunu dışarıya kimin sızdırdığının derdinde. Bu kişi kuruldan biri de olabilir veya WhatsApp grubunda yer alan dört personelden biri. Yeni kurumla birlikte bu da yakında netleşir. Kurulda değişecek üye sayısının 1-2 ismi aşacağını sanmıyorum. Tabii kurunun yanında yaşta yanmazsa. Ayrıca bu mesajlar içinde Fenerbahçe’nin mayıs ayının ilk haftasındaki Final Four şampiyonluğu ve bunun imza sürecine bağlanmasıyla ile ilgili yorumlar da yer alıyor. Kısaca; Fenerbahçe’yi ilgilendirecek bazı kritik mesajların nisan sonu mayıs ayı başı gibi paylaşılmış olması, bu belgelerin nisan ortasında Fenerbahçe’nin eline geçtiği bilgisini çürütmektedir… Skandal mesajlar 7 kişilik kurum içinde sadece iki kişiye ait. Bu konuda yorum yapan üçüncü bir kişi yok; en azından bizdeki bilgilere göre. “Mourinho’ya müsamaha gösterildiğini itiraf etmişler” iddiaları da doğru değil. Çünkü burada gösterilen müsamaha ile ilgili suçlanan taraf sevkleri gerçekleştiren TFF Hukuk Müşavirliği. Yani PFDK değildir. Mesajlaşmayla ilgili ekstra vereceğimiz yeni bir bilgi, kurul üyelerinin sadece Mourinho ile ilgili değil Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili de mesajlarının olmasıdır. Elbette ki konu sadece Galatasaray ve Fenerbahçe‘yle ilgili mesajlarla sınırlı değil. Örneğin Elazığspor ve Kütahyaspor’a konu olan mesajlar da bulunmaktadır.

ERAY YAZGAN'A SORULAR

Şimdi gelelim bu işe müdahil olan Galatasaray Kulübü yöneticisi Sayın Eray Yazgan’ın bakış açısına ve ortaya koyduğu teze. Sayın Yazgan, PFDK’nın tarihi rakiplerine oranla Galatasaray’a daha fazla ceza verdiğini iddia etti. Ve bunu da kurulun blok kapama ile ilgili, iki tarihi rakibe verdiği cezaları ortaya koyarak savundu. Sayın Yazgan’a soruyorum. Bunun gerekçesi acaba G.Saray tribünlerinin sezon içinde F.Bahçe’den daha fazla ihlal yapmış olması olabilir mi? Mesela, kulübünüzün Göztepe ile oynadığı maçta belki de tarihte pek görülmemiş bir şekilde, toplam 2 bin 558 saniye (yaklaşık 43 dakika) süren ve 547 defa tekrar edilmiş, 9 farklı küfürlü tezahürattan dolayı yoğun bir blok kapama cezası almış olması doğal değil midir? Bir kıyas yapılacaksa, bu kimin PFDK’dan daha az veya fazla ceza aldığına değil, kimin neden ve ne kadar ceza aldığına bakılarak yapılır. Tüketimi es geçerek “Apartmanda en çok elektrik faturası bize geliyor” diye isyan etmek gibi bir şey bu. Tabii bu arada ortaya çıkan gayriciddi bu ifadelerle kurulun içinde bir iki ismin adeta taraftarlık yaptığı net bir şekilde ortaya çıkmış olsa da kurul adına bunun sezon içinde kararlara ne tür etkisi olduğu tartışılır."