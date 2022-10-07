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PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne geçen hafta oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşananların ardından ceza verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 09:54
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PFDK Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Kayserispor'a ceza verdi

PFDK'dan Kayserispor'a ceza
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Geride kalan hafta oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşanan sportmenliğe aykırı hareketlerden ötürü Disiplin kuruluna sevk edilen Yukatel Kayserispor'a para ve taraftar bilet bloke cezası verildi.

PFDK, Yukatel Kayserispor kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verirken, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt D blok, Batı Alt B, F, G bloklarında yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Kurul, 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen batı alt tribün f bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine hükmetti.

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