PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'e yönelik kararlarını açıkladı.

SÜPER LİG CEZALARI

PFDK’nın açıklamasına göre; Göztepe 620 bin TL, Kocaelispor 220 bin TL ve Fenerbahçe 160 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Fenerbahçe maçında gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle Kasımpaşalı oyuncu Cafu'nun 2 maç men ve 53 bin 500 TL cezaları verildi.

Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Antalyaspor ve Kocaelispor’dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.