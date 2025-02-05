PFDK'dan Abdülkerim Bardakcı kararı

PFDK, "Bilinçli kart görmesi' nedeniyle kurula sevk edilen Abdülkerim Bardakcı için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Aynı maçta Galatasaray'da Fernando Muslera, Lukas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

PFDK'DAN AÇIKLAMA

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."